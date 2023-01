The Last of Us en France : diffusion, nombre d'épisodes, durée, tous les détails sur la série HBO

Alors qu'on avait perdu tout espoir quant à une diffusion de la série The Last of Us en France, Warner Bros Discovery et Amazon Prime Video viennent de créer une véritable scène de liesse auprès du public français en annonçant l'arrivée du programme HBO sur la plateforme de Jeff Bezos. Les rumeurs il y a plusieurs semaines avaient donc visé dans le mille, mais le suspense sera resté entier jusqu'à la dernière minute. Concrètement, Warner Bros. Discovery et Prime Video ont mis en place le "Pass Warner" qui sera disponible en exclusivité sur Prime Video Channels dans l'Hexagone et qui donnera à tout le contenu HBO et les 12 chaînes du groupe dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, et leurs services à la demande associés. Si cette offre sera disponible sur abonnement pour les membres Amazon Prime à partir de mars 2023, la série The Last of Us sera bel et bien disponible dès le 16 janvier prochain, soit le lendemain de la diffusion américaine du premier épisode. Il sera d'ailleurs disponible à la fois en VF et en VOST-FR, sans le moindre surcôut supplémentaire.

Cela signifie donc que si vous êtes déjà abonné à Prime Video, vous n'aurez pas besoin de payer un forfait en plus de l'offre déjà en cours. Une excellente nouvelle qui a été relayée en masse sur les réseaux sociaux et qui témoigne de la ferveur autour de cette série, déjà considérée comme l'une des meilleures de 2023, alors que l'année vient tout juste de commmencer. On rappelle en effet que cette adaptation du célèbre jeu vidéo affiche la note moyenne de 100% sur Rotten Tomatoes, un agrégateur de critiques ciné dans le monde. Du jamais vu pour un programme de ce type. La série The Last of Us est composée de 9 épisodes, d'une durée variant de 60 à 90 min et qui met en scène Pedro Pascal dans le rôle de Joel Miller et Bella Ramsey dans celui de Ellie. Le studio Naughty Dog et Neil Druckmann, son créateur, son intimement impliqué dans cette série, sachant que ce dernier a même réalisé plusieurs épisodes. De quoi assurer un gage de qualité.