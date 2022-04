The Last of Us : ça se précise pour le remake sur PS5, un nouvel indice repéré

PlayStation

Alors que le développement d'un remake de The Last of Us sur PS5 est une évidence pour bon nombre d'observateurs, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment n'ont encore rien officialisé à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour mémoire, en janvier dernier , l'insider Tom Henderson indiquait que les travaux étaient sur le point d'être terminés et qu'une sortie durant le second semestre 2022 était envisagée. Même son de cloche du côté de nos confrères de Video Games Chronicle, sachant que c'est bien évidemment l'incontournable Jason Schreier qui fut le premier à évoquer le projet il y a plus d'un an. Aujourd'hui, un utilisateur de ResetERA a repéré un indice qui tend à démontrer qu'un remake de The Last of Us est bel et bien en développement sur PS5. En effet, sur son CV LinkedIn , Corey Hong - testeur QA chez Naughty Dog depuis 2019 - indique travailler sur un remake qui n'a pas encore été annoncé. Inutile de vous faire un dessin. Plus intéressant encore, le bonhomme affirme également être à l'oeuvre sur un titre orienté multijoueur, ce qui semble coller au mode "Factions" de The Last of Us 2.Enfin, rappelons qu'il y a quelques jours, Robert Morrison (développeur chezStudios Visual Arts) a teasé sur Twitter un projet sur lequel il travaille et qui est "aussi cool" que God of War Ragnarök.Studios Visual Arts, une filiale qui, selon les bruits de couloir, était aux commandes du remake PS5 de The Last of Us avant de passer la main à Naughty Dog et de donner un coup de main aux équipes. Oui, le puzzle semble prendre forme, mais comme d'habitude, il est préférable d'attendre une confirmation officielle.