The Last of Us : le Remake PS5 serait quasi fini, une sortie imminente ?

Révélé au grand jour par un Jason Schreier toujours aussi bien informé, le remake PS5 de The Last of Us est de retour avec de nouvelles informations croustillantes. Cette fois-ci, ce n'est pas le journaliste de Bloomberg qui a décidé de faire leaker les informations, mais un certain Tom Henderson qui balance quelques scoops. D'après ses sources, le développement de ce remake serait en train de toucher à sa fin et que la sortie pourrait se situer au cours du second semestre 2022. Histoire d'enfoncer le clou de la vérité, le site VGC apporte son soutien en validant les informations de Tom Henderson. Ce qui est plus intéressant, c'est que Tom Henderson dévoile qu'une version "Director's Cut" de The Last of Us Part 2 verrait lui aussi le jour cette année, tout comme ce projet de jeu multi que Naughy Dog peaufine de son côté. Tout cela vient corroborer les propos de Neil Druckmann qui a expliqué tout en présantant ses voeux de fin d'année, que Naughty Dog est en train de travailler sur plusieurs projets en même temps. Il n'y a plus qu'à attendre le feu vert de la part de Sony Interactive Entertainment pour que les jeux soient montrés.





Heard from multiple people now that the TLOU remake is nearly finished and could release during the latter half of 2022🧐 pic.twitter.com/ZxmNU7zS9k — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 5 janvier 2022