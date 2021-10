The Last of Us 2 : Neil Druckmann avait prévu une fin bien plus macabre, explications (spoils)

Ça n'a échappé à personne : The Last of Us Part 2 est un jeu à l'histoire sombre et violente, ce qui n'a pas manqué à certaines personnes de le montrer du doigt pour ses scènes jugées choquantes. Cela dit, pour un jeu dont le scénario dépeint un monde post-apo où la survie est le leitmotiv, cette violence a une résonnance crédible et authentique. Ceci étant dit, en réalité, le titre développé par Naughty Dog aurait pu terminer sur une note bien plus macabre que celle proposée dans le jeu. C'est en effet à l'occasion d'un podcast avec l'équipe de Game Informer que l'on a appris que Neil Druckmann avait d'autres projets pour le personnage d'Abby notamment. On le sait, lors du combat final entre Ellie et Abby, Ellie parvient à surmonter ses démons et laisser vivre Abby malgré cette haine viscérale qui l'a habitée pendant tout son processus de vengeance. Halley Gross, qui a co-écrit l'histoire de The Last of Us 2 aux côté de Neil Druckmann, révèle qu'à son arrivée chez Naught Dog, il en avait été décidé autrement. Ellie devait en effet tuer Abby à la fin du jeu, et donner quelque part satisfaction aux joueurs qui seraient choqués par la mort si violente de Joel.

Quand j'ai signé, beaucoup de choses étaient similaires au rendu final. Nous avons testé énormement de versions sur le dernier acte, mais il avait été acté qu'à la fin, Ellie tue Abby. C'est à la moitié de la production que nous avons changé cela, et Ellie finit par laisser tomber, afin de nous montrer qu'il reste en elle une part de l'ancienne Ellie, la Ellie avec son humanité, la Ellie qui a été influencée par Joel, ce personnage-là existe encore malgré cette folle envie de vengeance.

Ce changement de direction est arrivé quand les scénaristes ont discuté sur le destin de Lev et de Yara, et qu'ils ne savaient pas encore qui de l'un ou de l'autre devait mourir ou rester en vie. Ce n'est que lorsqu'il a été décidé que Lev resterait en vie que Neil Druckmann est venu avec cette idée de laisser vivre Abby, afin que Ellie ne puisse pas aller au bout de sa vengeance. Pour Naughty Dog, c'était la meilleure décision possible et cela permettait aussi d'offrir plus de possibilités et de laisser la porte ouverte quant à un troisième épisode.