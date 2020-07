The Last of Us 2 : les plus belles images réalisées avec le Mode Photo

>>>

Si tout le monde n'a d'yeux que pour Ghost of Tsushima en ce moment, d'autres continuent d'explorer le monde très sombre de The Last of Us Part 2. De part son statut de jeu narratif, mais aussi de cette tension permanente qui oblige à être alerte en permanence, le titre de Naughty Dog nous empêche parfois de se laisser aller et de flâner dans ses environnements absolument somptueux. Fort heureusement, le jeu dispose d'un mode Photo disponible dès le lancement du jeu qui permet d'immortaliser des moments bien précis de l'aventure d'Ellie et d'Abby. Une feature d'autant plus appréciable quand on voit à quel point les développeurs ont fait un travaill remarquable sur les environnements, les expressions dans les visages des personnages, ou bien encore le jeu de lumière. Comme d'habitude avec les jeux PlayStation, les joueurs se sont donnés à coeur joie de partager leurs plus beaux clichés et on a décidé de vous en faire patager quelques uns, sans doute les plus beaux même. Ceux-là sont signés Petri Levälahti. Please enjoy.