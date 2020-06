The Last of Us 2 : les premiers chiffres de ventes officiels sont là, déjà un record de brisé

PlayStation Worldwide Marketing, a ainsi annoncé depuis le PlayStation Blog que la nouvelle aventure d'Ellie avait trouvé plus de quatre millions de preneurs entre son arrivée sur le marché et le 21 juin. Oui, c'est beaucoup.



En seulement trois jours, donc, The Last of Us 2 et ses quatre millions de ventes ont constitué le meilleur démarrage pour une exclusivité PS4 : le jeu de Naughty Dog fait donc mieux que Spider-Man ou encore God of War et, a priori, il est bien parti pour battre le record de ventes tout court pour un titre first-party Sony lors de cette génération.



Une réussite d'ores et déjà clinquante, pas seulement commerciale puisque le soft réalise aussi le joli score de 94 sur Metacritic : assurément, le périple sombre, mature et sacrément moral du studio californien fait mouche... et c'est plutôt mérité.





De nombreux signes avant-gardistes nous prévenaient du succès écrasant de The Last of Us Part. II : Sony vient enfin de dévoiler le nombre de ventes officiels... et ça n'a pas manqué.