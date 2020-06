The Last of Us 2 : la somptueuse bande-son maintenant disponible en streaming

Gustavo Santaolalla. Le compositeur argentin s'était imposé par son travail d'orfèvre maintes et maintes fois reconnu et, spoiler alert : c'est à peu près la même pour The Last of Us Part. II.



Comprenez par là que pour ce nouveau volet, le génie musicien remet ça et signe, à nouveau, une prestation exceptionnelle que Sony compte bien mettre en avant : la preuve avec cette disponibilité immédiate de l'OST sur toutes les plateformes de streaming, de Spotify à Apple Music en passant par Deezer, Amazon Music et même Tidal. De quoi vous replonger dans l'atmosphère pesante, poétique et infernale de notre chère, très Ellie...



BANDE-SON DE THE LAST OF US PART. II

1. The Last of Us Part II

2. Unbound

3. Longing

4. Eye for an Eye

5. It Can’t Last

6. The Cycle of Violence

7. Reclaimed Memories

8. Cordyceps

9. Longing (Redemptions)

10. Restless Spirits

11. Chasing a Rumor

12. They’re Still Out There

13. Unbroken

14. The Rattlers

15. The Obsession

16. Soft Descent

17. The WLF

18. A Wolf’s Ghost

19. Masks On

20. It Can’t Last (Home)

21. Inextinguishable Flames

22. Allowed to be Happy

23. Collateral

24. The Cycle Continues

25. All Gone (The Promise)

26. Grieving

27. The Island

28. Beyond Desolation

Si l'histoire du premier The Last of Us fut aussi percutante, c'est notamment grâce aux musiques doucement mélancoliques de