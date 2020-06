The Last of Us 2 : il est maintenant possible d'acheter la guitare d'Ellie à 2300$

Cette semaine est très clairement marquée au fer rouge par l'arrivée de The Last of Us 2 : tout le monde en parle, partout, tout le temps, et c'est bien normal puisque le jeu de Naughty Dog s'appuie d'une minutie tout simplement exceptionnelle On ne sera donc pas surpris de voir Sony s'atteler à la production d'une tonne de goodies à son effigie, fraîchement mis en ligne depuis le PlayStation Gear : on y retrouve alors un portefeuille, un sac à dos, une bien belle veste, des tasses, des figurines... et carrément la guitare d'Ellie à 2300$ ! Loin d'être une réplique de basse qualité (il existe également une mini-guitare moins onéreuse), on vous conseille vivement d'aller jeter un œil ici pour en admirer la finition aux petits oignons. Sans ça, vous devriez bien trouver votre compte à cette adresse