The Last of Us 2 : Inside the Story Episode 1, Naughty Dog décrit la violence dans le jeu

Une nouvelle vidéo autour de The Last of Us 2 vient de tomber, ce qui prouve une fois encore que la campagne promotionnelle est bel et bien lancée. Il s'agit cette fois-ci d'un Dev Diary, le premier d'une liste de quatre, qui nous explique le processus de création de l'histoire et pourquoi il y a autant de violence dans cette suite. On apprend par exemple qu'une suite n'était pas envisagée au départ, puisque le premier se suffisait à lui-même. Neil Druckmann avait donc peur de partir sur quelque chose d'inintéressant, c'est pourquoi il explique que cette suite n'existe uniquement si on connaît le premier. Cela a en effet déjà été évoqué, mais le premier The Last of Us est un hymne à l'amour, alors que sa suite arborera le thème de la violence et la spirale dans laquelle on peut tomber.Druckmann a donc joué avec le temps (les années ont passé) et a introduit de nouveaux personnages, changé les relations entre certains (Ellie et Joel par exemple), intégré un triangle amoureux et évidemment, a imaginé de nouveaux monstres. Tout cela n'est évidemment qu'un postulat, un point de départ, à partir duquel l'intrigue va se tisser et évoluer. Bien sûr, le jeu ayant été spoilé, beaucoup s'imaginent des choses, mais il semblerait qu'on ne sache pas tout. Et c'est probablement le cas. Il faudra attendre le 19 juin prochain pour savoir tout ce qui se passe et d'ici là, Sony Interactive Entertainment balancera d'autres Dev Diary. Voici d'ailleurs le listing des 3 autres vidéos à venir :