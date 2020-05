The Last of Us 2 : il y a 2 fois plus de dislikes sur la vidéo de Neil Druckmann, les gens outrés pour rien ?

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir que The Last of Us Part 2 occupe une part très importante dans les médias. Il faut dire que le jeu a fait l'objet de leaks massifs, dévoilant l'intégralité de son scénario et des surprises que nous réserve Naughty Dog dans la suite de l'un des meilleurs jeux de la génération précédente. Pas plus tard qu'hier, Neil Druckmann, le créateur du jeu mais aussi tête pensante au sein du studio, s'est fendu d'un message sur Instagram pour nous annoncer que The Last of Us 2 était enfin gold, donc prêt à partir dans les usines se faire dupliquer et arriver sur les étals des magasins dès le 19 juin prochain. Evidemment, pour les amateurs de démat', le jeu sera aussi disponible sur le PlayStation Network à la même date.Si sur Instagram , le message de Neil Druckmann flirte avec les 83 000 likes, sur YouTube où la vidéo a été également postée , ce n'est pas le même résultat. En effet, au moment où nous écrivons ces lignes, la vidéo rencense 38 000 dislikes pour seulement 16 000 likes, soit deux fois plus de joueurs mécontents. Comment justifier un tel écart, alors que le jeu était jusqu'à présent extrêmement attendu et que le premier épisode est très souvent citer comme faisant partie des 10 meilleurs jeux de tous les temps dans les Top ?Plusieurs raisons à cette levée de boucliers. Il y a pour commencer une forme de protestation concernant ce qui a été vu ou dit lors des récents leaks. Nombreux sont ceux qui souhaitent boycotter le jeu qui, selon eux, contiendrait un message politique en étant une propagande LGBT en filigrane. Il y a également ceux qui ont été choqués par la tournure de certains événements scénaristiques ; des choix opérés par Neil Druckmann qu'ils estiment être une véritable trahison. Et enfin, il y a également ceux qui dislikent sans doute juste par simple plaisir, ou peut-être parce que les commentaires de la vidéo ont été désactivés. Une sage décision quand on voit le nombre de spoils sauvages postés à la moindre actualité liée à The Last of Us Part 2.Rappelons que le titre est attendu pour le 19 juin prochain sur PS4 et qu'il est évidemment plus sage d'attendre qu'il soit entre nos mains, qu'on ait terminé l'aventure pour apporter un jugement définitif. Toujours est-il que du côté de chez JEUXACTU, la hype n'a jamais été aussi forte depuis qu'on sait ce qui nous attend dans le jeu. Troy Baker, l'acteur qui interprète Joel dans le jeu, avait raison : nous ne sommes pas prêts !