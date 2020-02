The Last of Us 2 : des infos sur le développement, c'est l'heure "des touches finales"

Nous sommes heureux de vous dire que nous sommes entrés dans la dernière phase de production et que nous appliquons actuellement les touches finales à The Last of Us Part II. La fin du développement nous rapproche encore plus près du lancement. Nous savons que vous avez tous été très patients au cours des dernières années et c'est très excitant pour nous de voir notre jeu prendre sa forme définitive, surtout sachant qu'il sera très bientôt entre vos mains.

Comme chacun le sait, The Last of Us deuxième du nom était originellement prévu ce mois-ci avant que Sony ne le repousse contre toute attente au 29 mai prochain, toujours en exclusivité sur PS4 : coup dur pour la communauté mais soyons réaliste, il s'agit d'un mal pour un bien. En espérant que ce retard soit suffisant pour peaufiner le jeu comme il se doit, bien sûr. Justement, dans son blog officiel, Naughty Dog vient de clarifier son avancée et force est de constater que la conception prend une ultime tournure.Ce n'est donc qu'une question de semaines avant que le titre ne passe gold, un moment historique dans l'histoire de chaque studio. On rappelle que The Last of Us 2 nous plongera dans la peau d'Ellie, jeune adulte endurcie au sein d'un monde rongé par une monstrueuse épidémie et l'impitoyable violence de la survie humaine. On a hâte, très hâte.