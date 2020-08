The Last of Us 2 : deux nouveaux easter-eggs repérés, Joël à l'honneur

Récemment, Naughty Dog a régalé les fans de The Last of Us 2 en rajoutant deux nouvelles difficultés particulièrement exigeantes : le mode Réaliste et le mode Mort Permanente, chacun correspondant d'ailleurs à un nouveau trophée pour les collectionneurs. Mais saviez-vous qu'ils donnaient tous deux... à des easter-eggs ?



Des joueurs s'en sont récemment rendus compte : une fois le jeu terminé dans l'une de ces difficultés, la musique du générique de fin... changera. Vous nous direz qu'il s'agit d'une maigre consolation compte tenu du challenge imposé mais la réalité est en fait un poil plus subtile : si l'on a le droit à la musique " Through the Valley" une fois le mode Morte Permanente complété, c'est en revanche le morceau "Future Days" qui sera lu après avoir fini le mode Réaliste. Ce dernier morceau est effectivement celui que joue Joël au début de l'aventure, morceau qu'il ne terminera jamais... et qui est ici interprété en entier pendant les crédits de fin, à 10 minutes et trente secondes. Une façon musicale et poétique de rendre honneur au père adoptif d'Ellie, pivot scénaristique de cette aventure à la puissance émotionnelle remarquable.