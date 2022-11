The Callisto Protocol : le trailer de lancement est d'une férocité inattendue

Il est sans doute le jeu du mois de décembre qui cristallise toutes les attentes : The Callisto Protocol a déjà balancé son trailer de lancement, quinze jours avant son arrivée dans les bacs. Une vidéo de 2 minutes dans laquelle on alterne cinématiques de qualité et séquences de gameplay bien nerveuses, le tout saupoudré d'un zeste d'histoire, afin de nous immerger totalement dans ce survival horror qui emprunte beaucoup à Dead Space. Pas étonnant quand on sait que c'est le créateur de Dead Space, Glen Schofield, qui est aux commandes de ce The Callisto Protocol, après avoir travaillé pour Call of Duty pendant de nombreuses années. L'histoire du jeu quant à elle nous permettra d'endosser le rôler de Jacob Lee (interprété par l’acteur Josh Duhamel qu'on a vu dans Transformers), qui va se retrouver dans le centre pénitencier de Fer Noir, sur Callisto, la lune morte de Jupiter. e hic, c’est que suite à une épidémie à laquelle la United Jupiter Company ne serait pas étrangère, tous les détenus vont commencer à se métamorphoser en des Biophages assoiffés de sang. Vous l’aurez compris : tout en luttant pour sa survie, le héros cherchera à faire la lumière sur une conspiration dépassant sa simple personne. Tout un programme qui va prendre vie le 2 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.