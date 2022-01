Test Uncharted Legacy of Thieves Collection : les remasters ont fait mouche, toutes les notes dans le monde

Siliconera : 10/10

VGC : 10/10

Screen Rant : 10/10

GamingTrend : 9.5/10

CGMagazine : 9.5/10

The Games Machine : 9.2/10

Hobby Consolas : 9.1/10

Gaming Age : 9.1/10

Millenium : 90%

TheGamer : 9/10

Push Square : 9/10

Areajugones : 9/10

ComicBook : 9/10

TrueGaming : 9/10

GamerGen : 17/20

Meristation : 8.5/10

Game Byte : 8.5/10

Guardian : 8/10

Telegraph : 8/10

Gamespot : 8/10

Jeuxvideo.com : 16/20

Hardcore gamer : 8/10

We Got This Covered : 8/10

Digitally Downloaded : 7/10

Stevivor : 7/10

Alors que la presse spécialisée s'enjaille sur la réception des codes reviews de Horizon 2 Forbidden West, Sony Interactive Entertainment célèbre aussi en ce jour la sortie d'Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui n'est autre que la compilation remasterisée d'Uncharted 4 et d'Uncharted : The Lost Legacy, sortis respectivement sur PS4 en 2016 puis 2017. Bien sûr, en portant ces deux classiques du jeu d'action pop-corn, Naughty Dog a prévu de jolis upgrades pour sa caler sur les performances techniques offertes. Résolution en 4K natif, frame-rate à 60 images par secondes, absence de temps de chargement grâce au "SSD magique", etc. Mais est-ce que cela est suffisant pour repasser en caisse une nouvelle fois ? Et on se pose aussi cette question : à qui s'adresse les deux jeux, eux qui sont sortis il n'y pas si longtemps ? Le prix est-il justifié ? Sur Metacritic, le jeu s'en sort avec 87% de moyenne pour 65 reviews recensées , ce qui représente une moins bonnes notes que celles sorties à l'époque sur PS4. Beaucoup pointent du doigt l'absence de véritable changement, même si l'expérience est plus agréable. Grosso modo, ce n'est pas nécessaire de racheter ces deux pépites tant ces remasters ne transcendent pas le rendu. Allez, trêve de blabla, place aux différentes notes obtenues dans le monde.