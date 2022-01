Test Uncharted Legacy of Thieves Collection : des remasters trop minimes, gardez vos sous pour Horizon 2

Le Test

Ce n'est une surprise pour personne, le catalogue des exclusivités des machines next gen' peine encore à décoller, éditeurs et constructeurs ont trouvé un moyen de faire patienter les joueurs : multiplier les remasters et les portages de titres déjà existants, histoire d'occuper le terrain. Et quelques jours à peine après avoir régalé les joueurs PC d'une version divine de God of War, voilà que les utilisateurs sur PS5 peuvent redécouvrir Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy dans une compilation remise au goût du jour. Toutefois, une question demeure : faut-il vraiment craquer pour le remaster de deux jeux sortis il n'y a pas si longtemps que cela ?

Alors que la carrière de Nathan Drake s'est arrêtée paisiblement en 2016, décidant de se consacrer à sa vie de famille, la série Uncharted a eu un léger sursaut l'année suivante avec l'épisode The Lost Legacy. A la base développée pour être un simple DLC solo, cette aventure avec Chloé Frazer et Nadine Ross s'est finalement transformée en spin-off stand alone plus ambitieux, grâce à sa structure un peu moins dirigiste via des zones de jeu plus ouvertes. 2016 et 2017, c'était comme si c'était hier, et déjà à l'époque, ces deux titres étaient déjà considérés comme des références en termes de rendu visuel, sachant qu'ils étaient sortis sur un hardware vieillissant et assez limité. Naughty Dog maîtrise ses outils et The Last of Us Part 2 sorti 3 ans plus tard nous l'a prouvé une fois encore. Forcément, quand Sony Interactive Entertainment annonça à la rentrée 2021 que les deux jeux allaient revenir dans une version remasterisée sur PS5, difficile de ne pas s'enjailler de les retrouver avec les performances proposées avec la PS5.







"CHOOSE YOUR DESTINY"



A l'instar des dernières productions PlayStation Studios, la compilation Uncharted Collection débarque avec ses 3 propositions : le mode "Fidélité" qui permet de jouer dans une résolution en 4K native, mais avec un frame-rate bloqué à 30fps. En mode "Performance", on peut un peu tricher et profiter d'un affichage en 4K upscalé et bénéficier du sacro-saint 60fps. Et enfin, le mode "Performance Plus" offre le bonheur pousser le frame-rate à 120fps si jamais vous avez un téléviseur compatible avec la norme 120hz, ce qui n'est évidemment pas donné à tout le monde, les modèles étant encore rare sur le marché. En revanche, la résolution sera bloqué à du 1080p, ce qui en 2022 commence à être limite-limite. Si nous n'avons pas pu tester le mode "Performance Plus", faute de matériel compatible, nous n'avons en revanche pas hésité à basculer entre les modes "Fidélité" et "Performance" pour essayer de savoir quel est celui qui s'en sort le mieux. Très sincèrement, à moins de s'appeler PP Garcia et passer son temps à tester les spécificités techniques des téléviseurs à longueur de journée, difficile de voir une grande différence entre la version en 4K native et celle upscalée à partir d'une source en 1440p. C'est peut-être un peu plus visible lorsqu'on se pose pour contempler avec détails certains panoramas, mais dans le feu de l'action, on n'y voit que du feu. C'est pourquoi, nous vous conseillons fortement de choisir le mode Performance qui offre une vraie plus-value, celle de proposer un frame-rate de 60 images par seconde. C'est d'autant plus vrai que ce dernier se révèle vraiment stable et assez constant, a-t-on juste constaté quelques légères chutes lors des grosses scènes d'action, et encore, tout cela reste bien minime.









Qu'en est-il du coup des ajouts proposés avec la DualSense, censés nous immerger encore plus dans l'aventure ? Là aussi, difficile d'y voir un véritable argument d'achat tant on a rarement été subjugué par la proposition. Autant les gâchettes adaptatives parviennent à donner de meilleures sensations lors des gunfights et des moments d'énigmes, autant les retours haptiques manquent singulièrement de conviction. Sans doute parce que le jeu n'a pas été pensé avec ces options à la base et que ces rajouts ne semblent pas avoir été une priorité dans le process de développement. Quant à l'audio 3D, difficile aussi d'émettre un avis arrêté quand on joue avec du matériel 5.1 depuis belle lurette, et globalement, depuis l'arrivée de ce gimmick technique, on n'a jamais été vraiment subjugué par la proposition. Il faut toutefois reconnaître qu'en basculant sur PS5, Uncharted Legacy of Thieves Collection profite de temps de chargement considérablement réduits, ce qui évite les cassures entre les transitions et ça, n'empêche, c'est un petit plus pas désagréable.





De toutes les façons, difficile d'être véritablement satisfait de ce remaster, qui arrive beaucoup trop tôt, et qui a du mal à donner un nouveau souffle à deux jeux qui étaient déjà artistiquement et techniquement très aboutis.







REMASTER VITE FAIT



Aujourd'hui encore, Uncharted 4 et The Lost Legacy sont des bijoux à contempler, ce qui prouve que Naughty Dog avait quelques année d'avance en matière de production design. Les deux jeux sont toujours aussi épatants visuellement et il n'a pas été rare qu'on prenne le temps encore de s'arrêter de jouer pour contempler les moindres détails dans les décors, ou dans les animations des personnages. Tout comme Rockstar Games, le studio Naughty Dog est adepte de ces petits détails qui font la différence et c'est toujours aussi plaisants de les rechercher six ans après. Alors bien sûr, si vous n'avez pas encore l'occasion de parcourir ces deux classiques du jeu d'action pop-corn, on ne peut que vous conseillez d'opter pour ces remasters. En revanche, si vous avez déjà les jeux sur PS4, il est inutile de faire la mise à niveau, les différences étant beaucoup trop légères pour rajouter les 10€ demandés par Jim Ryan, le big boss de Sony Interactive Entertainment. Vous êtes prévenus.