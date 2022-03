Test Shadow Warrior 3 : gore et fun, notre petit plaisir coupable !

Le Test

Le jeu s'ouvre sur une cinématique nous présentant un Lo Wang en très petite forme. Le monologue et les lamentations de notre pauvre héros, vêtu d'un caleçon tâché et d'un marcel troué, servent en réalité de rappel des événements précédents. Les nouveaux joueurs sont donc les bienvenus. Les fidèle de la série comprendront quant à eux que ce troisième épisode démarre là où s'était arrêté le second, avec l'apparition d'un dragon géant tout droit sorti du Royaume des Ombres et ayant provoqué l'apocalypse. Hoji l'ancien démon et l'ancien milliardaire Zilla, déjà connus des services, font leur retour dans le scénario tandis que la sorcière Motoko et son assistant magique tanuki viennent s'ajouter au casting. La présence de ce compagnon animal, que Lo Wang qualifie à plusieurs reprises de raton-laveur (et même de "trash panda" en VO), est naturellement l'occasion de quelques vannes. Une référence aux gardiens de la galaxie, renommés gardiens de la glace-à-ski lors d'un niveau se déroulant sous la neige, est par exemple présente. Mais Lo Wang se fend de bien d'autres traits d'esprit et punchline. L'humour est parfois bas du front et graveleux, certes, mais il est également souvent teinté de second degré et d'auto-dérision, et fait mouche la plupart du temps. Quiconque s'est déjà marré devant les répliques du Duke ou de Serious Sam se sentira ici comme à la maison. Et quiconque a déjà pris en main l'un de ces FPS souvent qualifiés de "bourrins" retrouvera instantanément ses marques. Shadow Warrior 3 ne cherche pas à réinventer la roue, mais à nous proposer un défouloir bien fun et sans prise de tête.





LINÉAIRE MAIS EFFICACE





Pour autant, cela ne veut pas dire que la palette de mouvements se contente du service minimum. Lo Wang dispose ainsi d'un double saut et d'un dash (propulsion vers l'avant), qu'il peut combiner pour bondir avec efficacité de plateformes en plateformes et parcourir à toute vitesse des distances assez impressionnantes. Il est également possible de courir sur les parois verticales, à la condition que celles-ci soient recouvertes de lianes. De plus, cette panoplie de mouvements se voit complétée par l'arrivée d'un grappin, qui permet de se propulser vers des anneaux destinés à cet effet ou, plus prosaïquement, vers un ennemi que l'on a décidé de trancher d'un coup de katana. L'évocation des lianes et des anneaux vous aura peut-être mis la puce à l'oreille : la progression dans les décors est extrêmement linéaire et balisée. Il n'y a jamais de chemin détourné ou de grande zone ouverte à explorer, ce qui peut surprendre ou agacer en 2022, nous en convenons. Mais en tant que vieux de la vieille, ce dirigisme ne nous a pas vraiment gênés. D'une part il y a déjà suffisamment de mondes ouverts à se mettre sous la dent comme cela. Et d'autre part, le but de ces phases de "voyage"est clairement de nous reposer les doigts et le cerveau entre deux arènes de combats. Ces derniers permettent d'alterner entre les katana et les armes à feu, dans le plus pur style Shadow Warrior, mais empruntent également à d'autres FPS. L'explosion de Chi permet par exemple de repousser les ennemis sur les pics présents dans les décors, et donc de les empaler à la Bulletstorm.









Et il est bien difficile de ne pas penser à DOOM et DOOM Eternal lorsqu'on jongle entre les kills au katana, qui font apparaître des munitions à terre, et les tirs d'armes à feu, qui font tomber des orbes de santé. Et s'il n'y a pas de glory kills aussi fréquents que dans les derniers jeux de chez id Software, une mécanique d'ultime permet tout de même d'éliminer de temps à autre les adversaires en un coup. Si on charge suffisamment la jauge, il est d'ailleurs non seulement possible de "one shot" les créatures les plus coriaces, mais également de récupérer sur leurs cadavres (ou plutôt dans leurs cadavres…) des armes temporaires extrêmement puissantes. Durant les phases de combat il faut également utiliser au mieux et le plus souvent possible les pièges environnementaux, qu'il s'agisse des pics évoqués précédemment, des tonneaux de gel ou explosifs, ou encore des scies circulaires capables de réduire en bouillie les monstres les plus puissants. Et ne pas oublier de perpétuellement se déplacer, sauter, esquiver et grappiner, le mouvement étant la clé de ces ballets sanglants.





ON EN VEUT EN GORE !