Shadow Warrior 3 : de nouveaux ennemis, souvent bien dégueulasses, voici le nouveau trailer

La campagne promotionnelle autour de Shadow Warrior 3 se poursuit avec l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Après les armes spéciales de la semaine dernière, on a le droit à une présentation des nouveaux ennemis qu'on va se faire un plaisir de défourailler. Et il y en a pour tous les goûts ! Entre Hattori, cette créature samouraï à quatre bras, Seeking Shokera, un sorcier qui lévite, Gassy Obariyo qui rappelle Jabba The Hunt mais en version plus crade ou bien encore Shogai, des moines ultra vénères, notre ami Lo Wang va devoir composer avec leurs spécialités, sachant qu'ils attaquent souvent à plusieurs. Fidèle à son ADN, ce Samourai Warrior 3 semble néanmoins avoir pris plus de vitesse dans ses déplacements et s'offre en plus des exécutions bien sales, qui rappellent un certain DOOM. La sortie du jeu est attendue pour 2021 sur PC et consoles.