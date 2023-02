Shadow Warrior 3 va avoir droit à sa Definitive Edition, voici les nouveautés de prévu

Sorti il y a déjà bientôt un an, Shadow Warrior 3 a su se faire une petite place parmi les FPS décomplexés et fun à jouer. Le studio Flying Wild Hog annonce d'ailleurs qu'une Definitive Edition est programmée pour le 16 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais que les possesseurs des versions old gen se rassurent, ils pourront faire la bascule vers cette Definitive Edition, disponible sans frais supplémentaires. On pourra comlpter sur quelques nouveautés bien senties comme les modes Survie, New Game Plus et Hardcore. Certaines de ses options ne sont accessibles qu'après avoir terminé le scénario principal, tandis que le nouveau mode Survie offre trois arènes de combat inédites.



On pourra compter sur des bonus cosmétiques, tels que trois skins d’armes inédites, mais aussi la présence d'un chapitrage qui va permettre de rejouer chaque mission indépendamment ; pratique pour trouver les améliorations qu'on aura manqué ou refaire des séquences particulières. Quant au New Game Plus, il permet de profiter de l’ultraviolence du jeu offerte par le mode histoire du jeu, tandis que le mode Hardcore sera là pour plier les joueurs qui se croient aj-dessus de la mêlée. On n'oublie pas de préciser la présence d'un mode Hero n’autorise qu’un nombre limité de réapparitions pour Lo-Wang, là aussi pour faire grimper la difficulté. Pour espérer gagnrz de nouvelles vies, il faut multiplier les Finish spectaculaires mais sachez que la partie s’arrête lorsque le compteur arrive à zéro ! Pour la version technique, cette Definitive Edition promet un framerate à 60 images par seconde en 1080p, tandis qu'en 4K, il faut se contenter d'un 30fps. Vous savez tout.