Shadow Warrior 3 repoussé à 2022, une vidéo hilarante pour se consoler

Absent de la scène médiatique depuis le mois de juin alors que sa campagne promo battait son plein, Shadow Warrior 3 a en réalité besoin de temps supplémentaire pour sortir dans les bacs dans les meilleures conditions possibles. C'est l'éditeur Devolver Digital et le studio Flying Wild Hog qui ont confirmé le report du jeu à 2022 à travers une vidéo courte, mais pour le moins efficace et comique. Si la nouvelle date n'a pas encore été communiquée, les développeurs parlent d'un report léger et que Lo Wang ne devrait pas trop tarder à faire parler la lame et la poudre.