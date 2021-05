Shadow Warrior 3 : une nouvelle vidéo de gameplay où c'est la fête du gore dans tous les sens

Toujours en gestation du côté de chez les Polonais de Flying Wild Hog, Samurai Warrior 3 nous fait le plaisir de faire son retour à travers une nouvelle vidéo. Il est vrai que Lo Wang n'avait pas donné signe de vie depuis l'été dernier et on commençait à s'inquiéter. C'est donc l'occasion de constater que le guerrier samourai n'a pas perdu de sa fougue ni de sa vélocité. Dans cette vidéo de gamemplay de près de 2 minutes, il est question de nous présenter un nouvel ennemi, Gassy Obariyon, une nouvelle arme aussi, le minigun Double Trouble, et de faire pisser le sang et faire ressortir les boyaux le plus possible. Fidèle à l'ambiance délurée et caricatural des premiers épisodes, ce Samurai Warrior 3 devrait être dans la même vaine avec en prime une histoire de quête improbable afin de capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. La sortie de Samurai Warrior 3 est attendu pour cette année sur PC, PS4 et Xbox One.