Shadow Warrior 3 : la date de sortie officialisée en vidéo après la fuite de PlayStation et de Xbox

Souvenez-vous, c'était il y a 15 jours, les stores officiels de PlayStation et de Xbox faisaient fuiter la date de sortie de Shadow Warrior 3 et révélaient donc la date du 1er mars 2022. Si du côté du studio Flying Wild Hog, on a fait la soupe à la grimace, il a fallu se tenir au calendrier et attendre ce jour pour nous révéler officiellement cette nouvelle date de sortie. Le 1er mars 2022 est donc confirmée, sauf qu'elle est accompagné d'un trailer qui mise sur l'humour et la mise en abîme de ce que représente Shadow Warrior 3 pour le fan de fast-FPS. En gros, un joueur de Lo Wang attend de lui des armes explosives, du gore, la possibilité de jouer avec le katana d'entrée de jeu, que les environnements soient interactifs et permettent d'éliminer des ennemis avec des pièces par exemple, qu'on puisse jouir du wall running, mais aussi du grappin, et que l'ensemble n'oublie pas sa pointe d'humour. C'est tout ce qui nous attend dans ce Shadow Warrior 3 qui s'annonce plus débridé que jamais, et sans mauvais jeu de mot.