Shadow Warrior 3 : enfin la date de sortie, c'est pour très bientôt !

La dernière fois qu'on avait eu de ses nouvelles, c'était pour nous annoncer son report pour 2022, mais en cette belle matinée du 18 janvier 2022, Shadow Warrior 3 est de retour, mais de manière inattendue. Ce sont les pages officielles du PlayStation Store et du site Xbox qui l'annoncent noir sur blanc, le FPS de Flying Wild Hog sera disponible le 1er mars 2022 pour 49,99$ sur PC, PS4 et Xbox One. De quoi relancer l'intérêt autour de ce FPS qui va nous permettra de retrouver Lo Wang dans une version plus épique que jamais, avec des éléments de gameplay repris des derniers DOOM, histoire d'être raccord avec ce qui se fait dans les fast-FPS aujourd'hui.