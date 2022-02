Shadow Warrior 3 disponible day one sur le PlayStation Now, 10 min de gameplay pour fêter ça

C'est dans une semaine à peu près que va enfin sortir le très attendu Shadow Warrior 3, et si le titre de Flying Wild Hog est prévu sur toutes les plateformes (sauf la Switch bien évidemment), le studio polonais a visiblement mis en place un gros partenariat avec Sony Interactive Entertainment, qui a le plaisir de nous annoncer la sortie du jeu day one sur le PlayStation Now. C'est la première fois qu'un jeu nouveau sort le jour même sur la plateforme de streaming de Sony, ce qui tend à prouver que le constructeur japonais s'apprête à aborder la même stratégie que Microsoft pour son Xbox Game Pass. Il faut dire que le sujet est sur le lèvres de tout un chacun et que le géant américain a prouvé que l'autre bataille se faisait désormais sur ces services d'abonnement. Histoire que la bonne nouvelle soit accompagnée avec de belles images, Sony Interactive Entertainment a publié plusieurs vidéos de Shadow Warrior 3 sur sa chaîne YouTube, révélant plusieurs éléments de gameplay (katana, grappin, exécutions), ainsi qu'une grosse vidéo de 10 min où l'on peut voir un segment entier du jeu. C'est beau, ça bouge bien, c'est gore et c'est drôle à la fois.La sortie de Shadow Warrior 3 est attendue pour le 1er mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One.