Shadow Warrior 3 : deux nouvelles vidéos de gameplay, c'est toujours aussi brutal

Toujours pas de date de sortie précise pour Shadow Warrior 3, mais les développeurs de Flying Wild Hog continuent de faire les présentations. Récemment, le studio a publié deux nouvelles vidéos pleine de gameplay de leur fast-FPS où le gore et la caricature se marient à merveille. Il faut dire que la recette fonctionne toujours autant, et que Lo Wang est toujours aussi efficace quand il défouraille du monstre dans tous les sens, que ça soit à l'aide de son katana ou d'armes à feu plus brutales. Il est question cette fois-ci de découvrir un peu plus de level design avec le niveau “Motoko’s Thunderdome” et un arsenal toujours plus inventif. Quant aux exécutions, elles rappellent bien évidemment DOOM, mais Shadow Warrior 3 proposait déjà la même approche dans les deux premiers épisodes. Sortie prévue en 2021 sur PC et consoles toute génération.