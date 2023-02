Shadow Warrior 3 : la Definitive Edition s'offre un trailer bien bourrin pour sa sortie

Annoncée il y a 15 jours à peine, la Definitive Edition de Shadow Warrior 3 est officiellement disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour celles et ceux qui avaient manqué son reveal, il s'agit en réalité de la version la plus avancée du FPS de Flying Wild Hog, avec des graphimes réhaussés, un meilleur framerate sur consoles, l'introduction du mode Hardcore, l'intégration du NewGame Plus et quelques ajouts supplémentaires comme des défis inédits et un mode Survie où il faut survivre dans une arène où popent des ennemis sans arrêt. Devolver Digital nous propose quelques screenshots et un nouveau trailer bien bourrin pour annoncer tout cela.