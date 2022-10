Test SCORN : le jeu divise la presse spécialisée, voici toutes les notes dans le monde

C'est aujourd'hui, vendredi 14 octobre 2022, que sort SCORN, et forcément le jeu est d'ores et déjà passé sous la moulinette des tests par la presse spécialisée, autorisée à publier leur avis depuis midi aujourd'hui. Que vaut vraiment cette aventure horrifique développé par le jeune studio indépendant ebb Software ? De l'avis général et mondial, c'est assez partagé, SCORN repartant avec la note de 72% sur Metacritic pour 31 reviews recensées au moment où l'on écrit ces lignes. Il y a de très bonnes notes, comme de très mauvaises, ce qui prouve que le jeu ne plaît pas à tout le monde, comme le soulignait Fabien Pellegrini dans notre test. En effet, il y a ceux qui vont adhérer au concept du jeu, qui mise sur son atmosphère, l'exploration et les puzzles, tandis que les personnes qui s'attendaient à un pur shooter risquent d'être déçus, les phases de tir étant finalement assez rares et très peu explosives. Comme d'habitude, il est de bon ton de se faire son propre avis, et pour les personnes qui sont abonnées au Xbox Game Pass, sachez qu'il sera disponible day one sur le service de streaming de Microsoft.

Attack of the Fanboy : 5/5

IGN France : 9/10

CD-Action : 8.5/10

TheGamer : 8/10

Twinfinite : 8/10

But Why Tho ? : 8/10

ComicBook : 8/10

EGM : 8/10

Guardian : 8/10

MGG : 85%

Carole Quintaine : 16/20

Press Start Australia : 7.5/10

Windows Central : 7/10

GamesRadar+ : 7/10

IGN.com : 7/10

Pure Xbox : 7/10

Stevivor : 6.5/10

NME : 6/10

GameSpot : 4/10

VGC : 4/10

XboxEra : 4/10