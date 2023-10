SCORN : la version PS5 s'offre un nouveau trailer, c'est crado-organique

Sorti il y a un an déjà sur PC et Xbox Series, SCORN fait ses premiers pas aujourd'hui sur PlayStation 5. Fort de ses 2 millions de ventes sur les deux plateformes en 2022, ce FPS un peu atypique va donc tenter de séduire un autre public. Evidemment, les fonctionnalités de la DualSense (que sont les retours haptiques) sont mises à profit pour renforcer l’immersion, sans oublier que le jeu est jouable en 4K et 60 images par seconde. Attention cependant à ne pas prendre le jeu pour ce qu'il n'est pas, à savoir un FPS où l'on shoote à tout va. C'est en effet exactement l'inverse, plus qu'il s'agit davantage d'expérience visuelle et sensorielle, avec de nombreuses énigmes à surmonter. Vous pouvez retrouver notre test complet juste ici, sachant qu'on a un nouveau trailer à vous partager.