Scorn : le jeu glauque de l'automne s'offre un trailer pour Halloween, la presse ne tarit pas d'éloges

Disponible depuis le 14 octobre sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC, Scorn profite bien évidemment des célébrations autour d'Halloween pour s'afficher dans une toute nouvelle vidéo où la presse ne tarit pas d'éloges à l'égard du FPS horrifique d'Eb Software. Ainsi, GameStar prévient qu'il faut avoir l'estomac solidement accroché, tandis que Power Unlimited annonce que le jeu risque de devenir votre nouvel instrument de torture favori. Quant au journaliste de GamesHub, de son propre aveu, il n'a jamais été aussi proche de vomir en jouant à un jeu vidéo.Et puis, n'oublions pas notre ami Fabien qui décrit Scorn comme étant malsain, glauque et angoissant. "Scorn verse dans l'horreur véritable. Non pas celle "bon enfant" des survival horror classiques et des jumpscares faciles, mais celle qui prend aux tripes et met réellement mal à l'aise. Son univers poisseux et viscéral, inspiré par les travaux de H.R. Giger et Zdzisław Beksiński, nous offre une vision biomécanique de cauchemar", écrit-il notamment dans son test . À noter qu' un patch a été déployé ces derniers jours pour corriger certains bugs et apporter quelques améliorations.