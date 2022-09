SCORN sortira finalement en avance, 8 ans après son annonce...

Aux dernières nouvelles, SCORN devait arriver le 21 octobre 2022, une date annoncée en juin dernier. Mais les développeurs de Ebb Software reviennent avec une bonne nouvelle : le jeu aura de l'avance, une semaine précisément, ce qui signifie qu'il sera possible de plonger dans cet enfer organique dès le 14 octobre prochain. Histoire de marquer le coup, un trailer répondant au nom de "You've waited long enough' ("Vous avez suffisamment attendu") a été diffusé et dans lequel on peut apercevoir son personnage se réveiller d'un sommeil profond, au milieu d'entrailles et d'organismes visqueux. L'attente aura été longue tout de même, puisque le tout premier trailer de SCORN était apparu en 2014, avec des images pré-alpha, avant qu'il ne soit kickstarté puis pris sous l'égide de Microsoft qui a filé un coup de main financier. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le jeu ne sort que sur PC et Xbox Series. On reçoit le jeu bientôt, ça sera l'occasion de vous proposer un test complet.