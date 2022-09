SCORN : voici les 8 premières minutes du jeu, de l'horreur organique à la Alien

En développement depuis bien trop longtemps (au moins 7 ans, c'est certain), SCORN est un jeu qui fascine autant qu'il répugne. Il faut dire que son univers organique semble sortir des pires abominations humaines et les développeurs de Ebb Software compte bien surfer sur cet atmosphère glauque où les murs sont faits de chair, d'os et de sang. Difficile d'ailleurs de ne pas y voir une analogie, ou du moins un hommage, au film Alien de Ridley Scott (1979), mais surtout au travail de Hans Ruedi Giger, le directeur artistique du film. Si le jeu était jouable à la gamescom 2022 il y a quelques semaines, les développeurs veulent aussi rassurer les joueurs quant à la date de sortie maintes et maintes fois repoussée. Cette fois-ci, c'est acté, SCORN sera disponible le 21 octobre prochain, à la fois sur PC et Xbox Series, lui qui a eu le soutien de Microsoft après être passé par la case Kickstarter. Du coup, aujourd'hui, on a le droit à une grosse séquence de gameplay capturée sur PC et au format 4K, histoire qu'on puisse parfaitement retranscire l'ambiance si particulière de ce jeu d'horreur pas comme les autres. La vidéo dure un peu plus de 8 minutes et il s'agit du tout début du jeu. Logique du coup qu'il ne se passe pas grand-chose, l'idée étant de plonger le joueur dans ce lieu macabre et lui faire comprendre comment il va interagir avec le monde autour de lui. Pas de gunfight ni d'armes organique, mais quelques moments un peu cracra où l'on transbahute un corps malformé qui semble souffrir et qui demande de l'aide. C'est cette créature qui va nous servir pour avancer dans le jeu, après l'avoir placé dans un caisson qui rappelle évidemment ce qui s'est passé à la fin du premier Alien et au début de Prométheus. Mais on vous laisse regarder par vous-même, l'univers semble un brin copié/collé, mais il n'est pas inintéressant.