SCORN : la version PS5 enfin datée, le trailer intègre les symboles PlayStation dans le jeu

Sorti en octobre 2022 sur PC et Xbox Series, SCORN va débarquer prochainement sur PS5. Les développeurs de Ebb Software ont d'ailleurs profité de la gamescom 2023 pour prendre la parole et confirmer que c'est le 3 octobre prochain que les joueurs PlayStation pourront à leur tour découvrir ce monde organique, très inspiré des travaux de HR Giger. Histoire de pousser le délire un peu plus loin, la vidéo qui révèle la date de sortie se permet d'intégrer les symboles PlayStation dans une énigme qui fera sans soute sourire. Vous pouvez retrouver notre avis définitif sur le jeu juste ici , dans notre test complet signé Fabien Pellegrini.