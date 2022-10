SCORN : enfin des images bien glauques pour le trailer de lancement, et c'est en 4K

Favorisant l'atmosphère, les énigmes et l'exploration, SCORN n'est en aucun cas un FPS comme on en voit tous les quatre matins. Reprenant les travaux de H.R. Giger (le mythique designer d'Alien qu'on ne présente plus) et Zdzisław Beksiński (un artiste polonais au style fantastique, dans tous les sens du terme), le jeu n'hésite pas à mettre le joueur dans des situations glauques, parfois malaisantes avec des créatures venues d'ailleurs, faites de chair, de sang et d'organes putréfiés. C'est d'ailleurs ce que le trailer de lancement met en avant, histoire d'attirer un peu plus le chaland, qui avait été préservé d'images crados, malgré les bêtas jouables.La sortie de SCORN est attendue pour le 21 octobre 2022 sur PC et Xbox Series / Xbox One, sachant qu'il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass. Notre test de SCORN est disponible à cette adresse