SCORN : miracle, le jeu tient enfin sa date de sortie, un nouveau trailer pour fêter ça

SCORN

Et il avait raison d'être confiant sur le sujet, puisque le Xbox & Bethesda Games Showcase a été l'occasion d'apprendre que SCORN sortira le 21 octobre prochain sur PC et Xbox Series X. Mieux, il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass. Excellent. Pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, on rappelle que le jeu permettra d'explorer en vue subjective des zones interconnectées d'un monde mêlant à la fois horreur et créatures obscures, comme en témoigne d'ailleurs le trailer diffusé durant l'événement.





Même si Ljubomir Peklar avait voulu se montrer rassurant il y a une dizaine de jours , on craignait que la sortie desoit repoussée une nouvelle fois.Le mois dernier, notre équipe 3D a terminé de créer les mesh statiques, ce qui montre que le développement du jeu avance bien, avait notamment expliqué celui qui est à la fois le réalisateur du jeu et le patron du studio Ebb Software. Ils espèrent avoir tout bouclé pour le mois de juin. En ce moment, nous nous focalisons sur l'animation et les effets visuels, sans oublier le débuggage et peaufiner tout ce qui doit l'être. Nous fonçons à toute allure vers une sortie en octobre et sommes impatients de vous en montrer davantage.