SCORN : la sortie du jeu repoussée une énième fois ? La réponse des développeurs

Ljubomir Peklar, a notamment expliqué : "Le mois dernier, notre équipe 3D a terminé de créer les mesh statiques, ce qui montre que le développement du jeu avance bien. Ils espèrent avoir tout bouclé pour le mois de juin. En ce moment, nous nous focalisons sur l'animation et les effets visuels, sans oublier le débuggage et peaufiner tout ce qui doit l'être. Nous fonçons à toute allure vers une sortie en octobre et sommes impatients de vous en montrer davantage."



A priori, tout se passe bien, mais il est sans doute préférable d'attendre que SCORN passe gold pour être sûr qu'il n'y aura pas de rebondissement de dernière minute. Enfin, il ne serait pas surprenant que le Xbox & Bethesda Games Showcase soit l'occasion de découvrir un nouveau trailer du jeu.

Clairement, le développement de SCORN n'aura pas été un long fleuve tranquille. Un temps menacé par une première campagne Kickstarter loupée en 2014, le projet a véritablement été lancé en 2017 - toujours sur la plateforme de financement participatif - avec l'ambition de sortir le jeu en un seul bloc, alors qu'à l'origine, la volonté était de le proposer en deux parties. Officialisé en 2020 sur PC, Xbox Series X et Xbox Series, SCORN était censé sortir en 2021. Malheureusement, quelques couacs ont fait que sa commercialisation a été repoussée à octobre 2022.Les développeurs d'Ebb Software ont beau jurer que cette fois-ci, c'est la bonne, des doutes subsistent. C'est certainement la raison pour laquelle le studio s'est récemment fendu d'un billet sur Steam , histoire de rassurer les joueurs. Le réalisateur du jeu (et accessoirement patron de la structure),