Scorn : le jeu repoussé à 2022, les créateurs admettent des erreurs de développement

Toutes les personnes qui se sont hypées autour de Scorn vont devoir prendre encore leur mal en patience. Le studio Ebb Software vient en effet d'annoncer un retard de leur FPS horrifique, avec une date de sortie qui bascule désormais à 2022. Ce n'est pas la première fois que le titre est repoussé, sachant que son annonce et sa première prise en main date de septembre 2017. Sur la page Kickstarter de Scorn, les développeurs laissent un message pour rassurer les joueurs, mais expliquent avec honnêteté avoir rencontré des problèmes de développement. On apprend par exemple que tout ce qui a été réalisé jusqu'à la moitié de 2018 a été entièrement refait, sous prétexte que le résultat n'était pas assez bon pour les équipes en interne. Ebb Software se permet même de citer CD Projekt Red et Cyberpunk 2077 en expliquant que ces studios font appel à des sociétés externes pour créer des vidéos en CGI pour gagner du temps de production. L'équipe est nouvelle et inexpérimentée admet l'un des créateurs du jeu, qui explique également que le surplus de hype n'est pas bon pour le jeu également. Il s'installe en effet d'une pressure de dingue sur les épaules des développeurs, mais que cette envie est aussi un signe positif que le public sera présent au moment de la sortie du jeu. Bref, une situation compliquée pour Ebb Software qui promet de faire le maximum pour que le jeu, une fois fini, soit le plus quali possible.