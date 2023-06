SCORN : le jeu horrifico-organique arrive sur PS5, nouveau trailer et date de sortie

Sorti en octobre dernier en exclusivité sur PC et Xbox Series, SCORN va finalement avoir droit à son adaptation sur PS5. C'est le studio ebb Software qui le fait savoir en publiant en plus une nouvelle vidéo de son jeu. Les images proviennent cette fois-ci de cette version PS5 qui profitera également de l'affichage 4K et des 60 images par seconde, tant recherchées par les puristes. On apprend également que le jeu bénéficiera des fonctionnalités de la DualSense, pour des sensations plus immersives, grâce aux retours haptiques et aux gachettes adaptatives. Le studio en profite pour rappeler que 2 millions de personnes ont déjà acheté le jeu, soit sur PC, soit sur Xbox. On rappelle que SCORN est avant tout une expérience visuelle et sensorielle avant d'être un FPS, les combats étant peu nombreux et n'étant pas le coeur du gameplay.Le joueur se retrouve dans un monde désolé, abandonné par ses habitants et hanté par des créatures monstrueuses, une sorte labyrinthe organique interconnecté. La seule manière de s’échapper de ce cauchemar est d’en appréhender les règles, mais aussi d’en manipuler la machinerie cruelle. Notre test des versions PC et Xbox se trouve juste ici pour les curieux