Test Returnal : une très belle moyenne sur Metacritic, c'est un joli succès critique

Disponible depuis le 30 avril 2021, Returnal est la dernière exclusivité en date de la PS5. Développé par le studio Housemarque, qui a travaillé par le passé avec Sony Interactive Entertainment avec Resogun et Alienation, pour ne citer que ces deux titres, Returnal est un jeu qui se distingue des AAA classiques car il n'en est pas vraiment un. De part son approche déjà, ce Rogue-lite est avant tout à un public averti, capable d'enchaîner les morts, parfois les plus injustes, mais aussi de perdre tout son arsenal dès que le Game Over apparaît. Intégrant aussi des éléments de shoot-em up, Returnal est également un ballet de tir ennemis quadrillés qui demande au joueurs un certain degré dans la lecture des patterns des adversaires, surtout les boss extrêmement coriaces.



En ce qui concerne l'ambiance, le jeu de Housemarque est un joli mélange entre Prometheus et Edge of Tomorrow, avec en prime des éléments repris de Gears of War dans certaines mécaniques de gameplay. Bref, un joli mélange qui a su plaire à la presse spécialisée qui l'a accueilli beaucoup d'enthousiasme. Returnal obtient en effet la note de 86% de moyenne sur Metacritic, sur une base de 99 reviews au total.





