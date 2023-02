Returnal : l'ancienne exclu PS5 est un bide sur PC, des chiffres ridicules...

Sortie le 15 février dernier, il y a maintenant une semaine, la version PC de Returnal peine à convaincre les joueurs évoluant sur cette plateforme. Avec un pic de 6 691 joueurs en simultané sur Steam, il est le deuxième titre first-party de Sony a être complètement ignoré par la communauté PC, la première place revenant à Sackboy A big Adventure et ses douloureux 610 joueurs en simultané (le pic enregistré en plus). On est loin des chiffres obtenus par d'autres jeux tels que le God of War de 2018 avec ses 74 000 joueurs, Marvel's Spider-Man et ses 66 000 connexions, Horizon Zero Dawn et ses 56 000 personnes connectées simultanément et Days Gone avec ses 28 000 joueurs enregistrés. L'absence de hype autour de Returnal n'est pas à imputé au jeu, car des grosses licences comme Uncharted se sont aussi plantées sur PC, ce qui prouve que toutes les exclusivités PlayStation ne rencontrent pas nécessairement le même succès sur un autre support. On se rappelle que Uncharted Legacy of Thieves Collection avait réuni un pic de 10 851 joueurs simultanés au moment de sa sortie. Comme quoi le succès n'est pas toujours assuré, même en s'appelant Nathan Drake...