Returnal : la mise à jour 2.0 intègre la suspension de cycle et le mode photo, explications

Sans aucun doute l'une des plus belles cartes de la PlayStation 5, Returnal est un jeu qui fait la fierté de Sony Interactive Entertainment et de son studio créateur, Housemarque, qui fait partie de la PlayStation family depuis peu. En attendant de découvrir leur prochain jeu, les développeurs continuent de travailler sur Returnal et proposent dès aujourd'hui une mise à jour 2.0 qui permettent d'accéder à deux fonctionnalités majeures. La première n'est autre que le mode Photo, que les joueurs ont réclamé depuis la sortie du jeu en avril dernier. Les photographes en herbe vont pouvoir réaliser des clichés d'enfer, qu'ils pourront ensuite partager sur les réseaux sociaux. Luminosité, contraste, saturation, distance de focale, ajout de filtres et autres effets, tout est là pour épater son prochain. Harry Krueger, le directeur créatif du jeu, donne d'ailleurs quelques explications supplémentaires :

L'autre feature, inédite pour le coup, c'est la suspension de cycle qui va permettre au joueur de suspendre sa partie sans craindre de perdre sa progression, même lors d'un moment crucial de l'aventure. C'est une fonctionnalité qui était également demandé par la communauté, obligé de mettre la console en veille pour garder la progression intacte, sans éteindre la console sous peine de tout perdre.

Il faut quand même préciser qu’il existe des restrictions, comme le fait qu'il n'est pas possible de créer de point de suspension durant les combats de boss, les cinématiques, les séquences en vue subjective ou les affrontements intenses, Housemarque estimant que certains moments de Returnal se doivent d’être vécus sans interruption, afin de préserver le déroulement prévu des défis. De cette manière, le jeu garde son côté "rogue-like" si cher à certains joueurs. Tout est parfaitement expliqué dans la vidéo qui suit.