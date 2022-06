Returnal : les créateurs du jeu parlent de leur nouvelle licence, ils vont récupérer quelques idées

Véritable succès critique sur PS5, Returnal pourrait contribuer indirectement au développement de la prochaine licence d'Housemarque. C'est en tout cas ce qu'a confié le studio à nos confrères de Video Games Chronicle , certains concepts pensés pour les aventures de Selene n'ayant pas été utilisés. "Returnal était vraiment un jeu ambitieux, explique Eevi Korhonen, narrative designer. On voyait les choses en grand, mais on a dû abandonner un certain nombre de choses. Il y avait toutes ces idées, tous ces systèmes narratifs... J'ai hâte de reprendre ces éléments et de voir comment ils peuvent coller à l'histoire de notre nouvelle licence."Avant d'ajouter : "Nous n'avions pas mesuré la taille qu'allait avoir Returnal. Développer sur une nouvelle console, sur un nouveau moteur, avec une nouvelle équipe... Toutes ces choses nécessitaient un apprentissage. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui a surmonté tous ces obstacles et qui a appris comment concevoir un jeu tel que Returnal. Du coup, nous pouvons démarrer un nouveau projet en étant plus forts. [...] Je pense que nous avons surtout appris en termes de rythme, et à quel point c'était difficile dans le cadre d'un rogue-like. C'est quelque chose qui est compliqué à maîtriser."Disponible depuis l'année dernière, Returnal fera-t-il l'ojbet d'une suite ? "Je ne peux faire aucun commentaire là-dessus, sourit Eevi Korhonen. Il me semble qu'en début d'année, les gars ont dit que nous travaillions sur une nouvelle licence. Après, si oui ou non nous nous intéresserons à nouveau à l'histoire de Selene, c'est quelque chose qui reste à déterminer." Comme le rappelle Video Games Chronicle, deux mois après la sortie de Returnal, Sony Interactive Entertainment a racheté Housemarque