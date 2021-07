Sony rachète Housemarque, les créateurs de The Returnal, la PlayStation Family s'agrandit

Après des années à collaborer ensemble, Sony Interactive Entertainment et Housemarque viennent d'annoncer leur fusion dans le cadre d'une acquisition complète. La société finlandaise devient ainsi le 13ème studio à intégrer la famille PlayStation Studios, quelques semaines après avoir sorti The Returnal, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux mais aussi sur le PlayStation Blog, qui rappelle que le studio a d'ores et déjà développé 8 jeux exclusifs PlayStation tels que Dead Nation, Resogun, Alienation, Nex Machina ou bien encore Matterfall.

Reconnu pour leur expérience dans les jeux de tir en mode arcade, leur créativité et leur expertise technique, Housemarque est un partenaire de longue date qui a développé huit jeux exclusifs PlayStation dont Returnal, Nex Machina et Aliénation. Avec la sortie de Returnal, une exclusivité PlayStation 5 très appréciée des joueurs, Housemarque a réussi à intégrer une narration envoûtante dans un jeu de tir en 3D dynamique et infernal.





On imagine qu'après l'étape The Returnal, Housemarque devrait hériter de projets plus ambitieux encore, et pourquoi pas se lancer dans des titres solo plus narratifs. En attendant, les responsables chez PlayStation semblent très heureux de cette acquisition.

"Au fil des années, Housemarque a fait étalage de sa maîtrise créative sur une vaste gamme de jeux PlayStation, qui n'ont eu de cesse de mettre en avant la puissance de nos plateformes", explique Jim Ryan, Président Directeur Général de Sony Interactive Entertainment. "Housemarque, qui a déjà fait ses preuves dans la création de jeux originaux offrant un gameplay d'exception, est un studio accompli, que nous sommes très heureux d'accueillir officiellement dans la famille PlayStation Studios", a déclaré Hermen Hulst, Directeur de PlayStation Studios. On attend de voir la suite du coup.