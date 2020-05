PlayStation NOW : plus de 2.2 miilions de joueurs selon Sony, une hausse rapide

Assez discrètement, le service de jeu en streaming PlayStation NOW poursuit son petit bonhomme de chemin, et les chiffres de fréquentation sont plutôt bons comme l'a annoncé Sony lors de sa réunion annuelle de stratégie . En effet, aujourd'hui, le PS NOW revendique plus de 2.2 millions d'abonnés, et si ce chiffre ne semble pas astronomique, c'est surtout la croissance qui est impressionnante. En mars 2018, le service plafonnait à 700 000 utilisateurs payants, puis est passé à 1 million en mars 2019, et donc 2.2 millions un peu plus d'un an plus tard, le 30 avril 2020. Il faut dire que la marque n'a pas ménagé ses efforts, en ajoutant des jeux de qualité sur le service, dont de nombreux triple A (GTA V, Uncharted 4, Marvel's Spider-Man, Horizon : Zero Dawn).