PS5 : Sony dévoile "PlayStation Studios", une intro à la Marvel pour toutes ses exclus

Dans un milieu ultra-concurrentiel où la force identitaire n'est plus un choix mais une nécessité vitale, Sony vient tout juste de lever le voile sur "PlayStation Studios", une nouvelle marque dédiée à tous les jeux issus des firmes appartenant au géant japonais. Plus concrètement, il s'agit d'une mention qui adoubera les différentes exclusivités PS4 et PS5, comme un gage de qualité vite reconnaissable par la communauté.Mieux encore, Sony montre à quoi ressemblera la petite vidéo d'introduction qui, on s'en doute, devrait précéder les lancements des titres en question, voire leurs différents trailers à travers internet. Sans surprise, il s'agit d'une animation des quatre symboles iconiques de PlayStation - Rond, Croix, Carré, Triangle - à travers desquels il est possible d'apercevoir de grandes figures : Ratchet & Clank, Kratos, Sackboy, Nathan Drake, Aloy d'Horizon Zero Dawn ou Ellie de The Last of Us, les principaux visages de ces dernières années sont là pour une représentation symbolique de l'univers PlayStation. Tâchons de rappeler que Microsoft a mis en lumière une démarche exactement similaire il y a près d'un an.Bien évidemment, on notera une certaine similitude avec le légendaire opening des films Marvel qui, lui aussi, se plait à afficher subtilement ses super-héros dans un logo que l'on ne présente plus. À son image, on suppose que cette classe animation "PlayStation Studios" devrait évoluer avec le temps, piochant dans d'autres softs de plus en plus récents au fil des années. Désormais, tous les regards sont définitivement tournés vers le constructeur dans l'attente d' une présentation concrète de la PS5 : date de sortie prix et jeux, autant de paramètres qui manquent cruellement aux joueurs pour se faire un avis face à une Xbox Series X qui a déjà lâché les chiens. Sony, la force tranquille ?