EVO : le grand tournoi des jeux de baston a été racheté par Sony et rejoint la famille PlayStation

Voilà un rachat que personne n'a vu arriver : l'EVO (pour Evolution Championship Series), ce grand tournoi annuel qui rassemble les plus grands joueurs de jeux de baston dans le monde, fait désormais partie de la grande famille PlayStation. C'est Sony Interactive Entertainment en personne qui a fait savoir la nouvelle à travers un communiqué on ne peut plus officiel, sachant que l'acquisition du tournoi a été faite conjointement avec RTS, une nouvelle société eSport dirigée par Stuart Saw, ancien directeur stratégique de Twitch. En rachetant un tel tournoi, Sony souhaite faire de cet événement annuel un rendez-vous encore moins immanquable, sachant que l'édition de 2020 a été annulée pour raison de COVID et que cette année, tout se fera en ligne. Dans le communiqué, Sony précise que les co-fondateurs de l'EVO que sont Tom et Tony Cannon resteront à leur poste afin de s'assurer que le tournoi continue sa croissance dynamique.



Sony en a profité pour annonce que l'EVO Online se déroulera en deux temps, d'abord entre les 6 et 8 août puis du 13 au 15 août pour les joueurs d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Parmi les jeux qui ont d'ores et déjà été sélectionné, on pourra compter sur TStreet Fighter V : Champion Edition (PS4, PS5, PC), Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5), Dragon Ball FighterZ (PC, PS5 et PS4), Tekken 7 (PC) et Guilty Gear : Strive (PS4, PS5).