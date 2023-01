Returnal : un nouveau trailer avec les specs techniques et les nouveautés

C'est le 15 février 2023 que sortira la version PC de Returnal, c'est enfin officiel. Sony Interactive Entertainment et le studio Housemarque viennent de valider cette date en dévoilant par la même occasion un nouveau trailer du jeu. L'occasion de révéler les détails techniques qui va accompagner cette version PC Master Race. On apprend que les NVIDIA DLSS et AMD FSR ont été ajoutés, permettant d'augmenter la fréquence d'images sans compromettre la résolution. On note également l'introduction du NVIDIA NIS, ce qui va plaire aux joueurs qui souhaitent profite d'un augmentation des performances, mais qui n'ont pas le matériel pour prendre en charge le DLSS ou FSR. Ce n'est pas tout, cette version PC de Returnal prendra également en charge le Ray-Tracing qui sera appliqué sur les réflets mais aussi les ombres, ce qui donnera encore plus d'impact aux images. On n'oublie pas non plus la compatibilité avec les écrans Ultrawide, de 21:9 à 32:9, pour ceux qui sont équipés, ce qui offrira une meilleure lisibilité, surtout face aux boss. Vous savez tout.