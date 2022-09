Returnal : la version PC fuite encore, voici le menu "Settings" en détails

Alors que Sony a officialisé l'arrivée aujourd'hui de Sackboy A Big Adventure sur PC, un leak confirme que le prochain jeu PS5 à débarquer sur PC n'est autre que Returnal. Les rumeurs du mois de mai avaient donc raison.



Voici le menu "Settings" en vidéo pic.twitter.com/gZc4bKaVWL — Maxime CHAO (@MaximeChao) 29 septembre 2022

Elles finiront toutes par arriver. De quoi parle-t-on ? Des exclusivités PlayStation qui sortent les unes après les autres sur PC. Alors qu'on apprenait il y a quelques heures l'arrivée de Sackboy A Big Adventure sur les tours équipées des meilleures cartes graphiques du marché, voilà que la version PC de Returnal se retrouve au milieu d'internet. Une vidéo où un utilisateur se promène dans le menu "Settings" du jeu a en effet fuité, permettant de constater qu'il sera possible de tout customiser en fonction de sa configuration. V-Sync, Ray-Tracing, Frame-rate, DLSS, toutes les options sont là. Cette version PC avait déjà fuité en mai dernier grâce au site SteamDB qui avait listé des termes liés au contenu du jeu (Astropos", "Tower of Sisyphus"). Désormais, il ne fait plus aucun doute et cela va peut-être poussé Sony Interactive à communiquer plus rapidement...