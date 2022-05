Returnal pourrait arriver sur PC très bientôt, des indices ont fuité...

La stratégie pour Sony Interactive Entertainment de sortir ses meilleurs exclu PlayStation sur PC se poursuit, et comme l'a affirmé son PDG Jim Ryan ces dernières heures, c'en est même devenu une priorité pour accélérer la croissance et les revenus. Et il se pourrait bien que le prochain jeu à arriver sur Steam n'est autre que Returnal, sorti sur PS5 en avril 2021 et dont le concept s'adapte parfaitement aux joueurs PC, surtout ceux avides de challenges et de speedrunning. Cette information, on l'a doit à un certain Nibel, très actif sur Twitter, et qui est allé traîner ses guêtres du côté de SteamDB. Sur le site en question, on aperçoit un jeu répondant au nom de Oregon. On pourrait croire à un indice au jeu Days Gone, les développeurs étant situés dans cette région des Etats-Unis, mais en regardant de plus près, on s'aperçoit de nombreux tags faisant référence au jeu Returnal. "Astropos", "Tower of Sisyphus", difficile de faire plus explicite et qui donne du grain à moudre aux rumeurs concernant ce portage PC qui avait déjà été mentionné lors d'un leak NVIDIA il y a quelques mois. L'annonce officiel n'est donc plus qu'une question de temps...