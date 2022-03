Returnal : la coop' arrive dans le jeu avec la mise à jour "Ascension"

Sony Interactive Entertainment l'avait bien précisé, il n'y aura pas que des jeux issus d'éditeurs japonais pour le State of Play du mercredi 9 mars 2022, et que quelques surprises allaient faire plaisir aux joueurs. Celle qui a fait grand bruit d'ailleurs il y a encore quelques minutes, c'est l'arrivée du mode coopération dans Returnal, par le biais de la mise à jour "Ascension" qui arrivera le 22 mars prochain. Une façon un peu déguisée de rendre l'aventure plus digeste et plus accessible, le jeu étant connu pour sa grande difficulté. D'ailleurs, à deux, il ne faudra pas trop s'éloigner, sous peine de respawner à la même position, l'idée étant que les deux joueurs soient intimement liés. C'est d'autant plus compréhensible qu'il sera possible de réanimer son partenaire si jamais il met un genou à terre, mais que l'action prend un certain temps, ce qui demande donc de faire de la place autour de soi avant de se mettre dans une situation vulnérable.







Mais ce n'est pas tout, le 22 mars prochain, Returnal introduira la Tour de Sysiphe qui va non seulement enrichir le contenu du jeu, mais également remettre nos nerfs à rude épreuve. L'objectif est en effet de monter le plus haut possible dans la tour, sachant que l'ascension n'a jamais de fin, ce qui signifie que les joueurs sont condamnés à mourir quoi qu'il advienne. Oui, c'est un peu maso comme concept, mais quand on part du principe qu'il n'est de plaisir sans une certaine douleur et qu'il n'est de douleur sans un certain plaisir." (des mots prononcés par le moine Henepola Gunaratana), les développeurs de Housemarque restent cohérents avec eux-mêmes.







Histoire de rajouter du piment à cette ascension, sachez qu'il est possible d'affronter cette tour rien que pour le hi-score et ainsi mesurer ses performances avec le reste des joueurs du monde entier. Et comme Housemarque est un studio qui s'est forgé une réputation avec les jeux d'arcade, sachez qu'on aura un multiplicateur de score, qui se réduit si on subit des dégâts ou lorsqu'on n'inflige pas de dégâts pendant un certain temps. Cela signifie qu'il faudra constamment jouer être dans l'action pour ne pas être handicapé. Clairement, Housemarque a envie qu'on père des câbles...