Returnal : la version PC officialisée lors des Game Awards 2022, un nouveau trailer

En fuite depuis le mois de mai dernier, avec le menu "Settings" qui s'est retrouvé sur Internet en septembre dernier, la version PC de The Returnal a été officialisée lors des Game Awards 2022. Pas de surprise de toutes les façons, Sony Interactive Entertainment continuant sa politique de porter tous ses first-party sur PC. Ce n'est pas le studio Housemarque qui s'est d'ailleurs chargé de porter le jeu, mais Climax Studios, qui a évidemment introduit de nombreuses améliorations techniques, supérieures à ce qu'on trouvait sur PS5. Ce n'est pas encore précisé, mais on peut s'attendre à une meilleure résolution, un frame-rate ouvert, du Ray-Tracing à gogo, du DLSS, du Ultra-Wide sans doute aussi, mais comme d'habitude, on attendra les éléments officiels pour célébrer tout cela. La sortie de Returnal sur PC est attendue début 2023, sans plus de précisions.