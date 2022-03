Returnal : 18 min de gameplay pour dévouvrir la Tour de Sisyphe, y a du challenge à revendre

Ce fut la surprise "occidentale" du State of Play du 9 mars 2022, la mise à jour majeure de Returnal est à nouveau au coeur de l'actualité, avec une grosse vidéo de gameplay que PlayStation vient de partager sur sa chaîne YouTube. Pendant 18 minutes, on peut enfin découvrir cette fameuse Tour de Sysiphe, dont le concept est de monter tout en haut de cette tour infernale, qui a la particularité de ne pas avoir de fin. Comme le reste du jeu, tout est généré de façon procédurale pour qu'on ait jamais le sentiment de faire la même chose. Cela dit, comme on est voué à mourir tôt au tard, l'idée est de surpasser et de parvenir à affronter au mieux Algos, le boss de fin qui évidemment prendra de l'envergure à chaque fois qu'on l'affrontera. Des éléments d'histoire ont été ajoutés aussi dans cette mise à jour, avec toujours cette vue subjective qui amplifie le moment et qui devrait essayer d'apporter plus de réponses. On rappelle autrement que "Ascension" permettra d'intégrer le mode coopération, pour s'amuser à deux et ainsi se faciliter un peu plus la tâche.Tout cela sera disponible à partir du 22 mars prochain sur PS5.